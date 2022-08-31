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31 августа, 07:26

В Орле задержали пятерых школьников, которые "из шалости" подожгли два здания МВД

В Орле полиция задержала пятерых несовершеннолетних, которые пытались устроить пожар в двух зданиях МВД — тире и отделе полиции. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, накануне около 20:40 школьники подожгли тир на Привокзальной площади, облив горючей жидкостью деревянную оконную раму. Пламя было потушено уже спустя 20 минут. На месте была найдена литровая бутылка с каким-то веществом.

Во время тушения тира огонь вспыхнул у отдела полиции на Курской. Несовершеннолетние пытались поджечь 5-литровую пластиковую бутылку с горючим. Этот пожар продлился две минуты.

По подозрению в поджоге задержали пятерых подростков — пятиклассника, семиклассника и трёх девятиклассников. Школьники заявили, что не имели злого умысла, а поджигали бензин "из шалости". Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Обложка ©

Unsplash

Григорий Воронцов

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