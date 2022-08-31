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31 августа, 06:56

Момент, как лихач на Lexus с левыми номерами протащил по дороге инспектора, попал на видео

Лайф публикует видео, как водитель Lexus протащил инспектора с зажатой стеклом рукой

Момент, когда московский бизнесмен Сергей Т. на "лексусе" с фальшивыми номерами провёз остановившего его сотрудника ДПС с зажатой стеклом машины рукой, попал на видео. Его публикует телеграм-канал SHOT.

Московский бизнесмен протащил по дороге инструктора, зажав его руку стеклом авто. Видео © Telegram / SHOT

На кадрах видно, как к остановившемуся "лексусу" подъезжает автомобиль ДПС. Когда к нарушителю подходит инспектор, водитель сразу бьёт по педали газа с зажатой стеклом рукой сотрудника и проезжает несколько метров. Второй инспектор побежал за машиной и выстрелил ей в колесо. А когда первый сотрудник пытался разбить окно, чтобы освободить руку, бизнесмен ударил его.

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Напомним, сам инцидент произошёл 29 августа. В отношении задержанного водителя составлено шесть административных протоколов и возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Кадр из видео Telegram / SHOT

Светлана Оперук

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