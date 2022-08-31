Момент, как лихач на Lexus с левыми номерами протащил по дороге инспектора, попал на видео

Момент, когда московский бизнесмен Сергей Т. на "лексусе" с фальшивыми номерами провёз остановившего его сотрудника ДПС с зажатой стеклом машины рукой, попал на видео. Его публикует телеграм-канал SHOT .

На кадрах видно, как к остановившемуся "лексусу" подъезжает автомобиль ДПС. Когда к нарушителю подходит инспектор, водитель сразу бьёт по педали газа с зажатой стеклом рукой сотрудника и проезжает несколько метров. Второй инспектор побежал за машиной и выстрелил ей в колесо. А когда первый сотрудник пытался разбить окно, чтобы освободить руку, бизнесмен ударил его.