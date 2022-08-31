"Я это сделаю": Глава МАГАТЭ надеется организовать постоянную миссию на ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Гросси планирует организовать на ЗАЭС постоянную миссию
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено организовать постоянную миссию на Запорожской АЭС. Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси.
"Это одна из важнейших вещей, которые я хочу сделать, и я это сделаю", — приводит его слова агентство Reuters.
По словам Гросси, миссия наконец-то выезжает на станцию после шести месяцев напряжённых усилий и планирует провести там "несколько дней". Специалистам предстоит оценить реальную ситуацию и помочь стабилизировать её. Также Гросси добавил, что ему удалось получить ясные гарантии безопасности как от России, так и от Украины.
Ранее Лайф рассказывал, что перед тем, как эксперты МАГАТЭ отправились на ЗАЭС, они в Киеве встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидер страны уточнил, что ситуация вокруг станции является одним из самых приоритетных вопросов безопасности для Украины и всего мира.
Twitter / Rafael MarianoGrossi