"Я это сделаю": Глава МАГАТЭ надеется организовать постоянную миссию на ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено организовать постоянную миссию на Запорожской АЭС. Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси.

"Это одна из важнейших вещей, которые я хочу сделать, и я это сделаю", — приводит его слова агентство Reuters.

По словам Гросси, миссия наконец-то выезжает на станцию после шести месяцев напряжённых усилий и планирует провести там "несколько дней". Специалистам предстоит оценить реальную ситуацию и помочь стабилизировать её. Также Гросси добавил, что ему удалось получить ясные гарантии безопасности как от России, так и от Украины.