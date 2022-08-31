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31 августа, 06:50

Сибирячка подарила племяннице кексы с раздавленными пешеходами на получение прав

<p>Кексы, которые сибирячка испекла племяннице в честь получения водительских прав. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/wall-23395094_559446" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NGS.ru</a></p>

Кексы, которые сибирячка испекла племяннице в честь получения водительских прав. Обложка © VK / NGS.ru

Жительница Новосибирской области Анна Аникина испекла племяннице необычные кексы в подарок на получение родственницей водительских прав. Десерты она украсила раздавленными автомобилями пешеходами, пишет портал NGS.ru.

"Обратилась ко мне племянница с просьбой сделать кексы по случаю получения ею водительских прав. И рассказала: когда она их получила, в семье начали шутить, что она передавит всех пешеходов. Ну, соответственно, попросила это каким-то образом воплотить", — поделилась Аникина.

Девушка испекла девять шоколадных кексов с шоколадной начинкой, сливочным кремом и декором из кондитерской мастики, окрашенной пищевыми красителями. Она также рассказала, что работает совершенно в другой сфере, а сейчас находится в декрете. Печь любила с самого детства, но профессионально занялась только весной 2021 года. В результате своими кондитерскими изделиями стала радовать не только родственников и друзей, но и клиентов.

"Мне все знакомые говорили, что у меня получается очень вкусно, и почему, мол, я не продвигаю это на широкую аудиторию? Тогда я задумалась, прошла специальные курсы и стала печь под заказ", — добавила Аникина.

Самым необычным заказом у неё был торт для девичника. Клиентка попросила изобразить на изделии мужское достоинство. А когда заказчица увидела результат, то попросила дополнительно налепить подобных украшений отдельно для гостей.

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А ранее диетолог Гинзбург перечислил людей, которым нельзя есть торт. По его словам, к ним относятся дети, женщины старше 40 лет со склонностью к полноте и диабету, а также мужчины после 50 лет с болезнями сердца и сосудов.

Светлана Оперук

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