Сибирячка подарила племяннице кексы с раздавленными пешеходами на получение прав

Жительница Новосибирской области Анна Аникина испекла племяннице необычные кексы в подарок на получение родственницей водительских прав. Десерты она украсила раздавленными автомобилями пешеходами, пишет портал NGS.ru.

"Обратилась ко мне племянница с просьбой сделать кексы по случаю получения ею водительских прав. И рассказала: когда она их получила, в семье начали шутить, что она передавит всех пешеходов. Ну, соответственно, попросила это каким-то образом воплотить", — поделилась Аникина.

Девушка испекла девять шоколадных кексов с шоколадной начинкой, сливочным кремом и декором из кондитерской мастики, окрашенной пищевыми красителями. Она также рассказала, что работает совершенно в другой сфере, а сейчас находится в декрете. Печь любила с самого детства, но профессионально занялась только весной 2021 года. В результате своими кондитерскими изделиями стала радовать не только родственников и друзей, но и клиентов.

"Мне все знакомые говорили, что у меня получается очень вкусно, и почему, мол, я не продвигаю это на широкую аудиторию? Тогда я задумалась, прошла специальные курсы и стала печь под заказ", — добавила Аникина.

Самым необычным заказом у неё был торт для девичника. Клиентка попросила изобразить на изделии мужское достоинство. А когда заказчица увидела результат, то попросила дополнительно налепить подобных украшений отдельно для гостей.