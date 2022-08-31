Друг Горбачёва рассказал, о чём политик шутил незадолго до смерти

Президент СССР Михаил Горбачёв является лучшим политиком всех времён и народов. Об этом в беседе с Лайфом заявил его друг экономист Руслан Гринберг.

"Я виделся с ним совсем недавно, месяца три назад в больнице. Мы говорили о том, что нет другого варианта улучшения жизни в стране, а с другой стороны, избавление от второй холодной войны как горбачёвское новое мышление. Новое мышление. Нам нужно новое мышление!" — сказал он.

Это означает, продолжил Гринберг, общечеловеческие ценности, которые благодаря Горбачёву стали основным феноменом, объединившим Европу, весь мир. Он вместе с президентом СССР собирался провести семинар по новому мышлению с немецкими профессорами. Планировалось сделать общую линию, что "идеи разума — что человек всё-таки разумный". Это была бы история возвращения к общечеловеческим ценностям, но пока неизвестно, будет ли работа в итоге закончена. По словам Гринберга, тема нового мышления была последней, которую он обсуждал с Горбачёвым.

Он также рассказал, что, когда отправлялся в Германию, Михаил Сергеевич попросил его передать привет профессорам. А на прошлой неделе они созванивались. Гринберг сообщил президенту СССР о проведении опросов, показавших, что Горбачёв — самый лучший политик всех времён и народов.