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31 августа, 07:06

В Бердянске неизвестные подорвали взрывное устройство у штаба волонтёров

<p>Повреждения после взрыва ВСУ в Бердянске. Обложка © Telegram-канал штаба <a href="https://t.me/vmeste_rus_ZO/631?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Мы вместе с Россией"</a></p>

Повреждения после взрыва ВСУ в Бердянске. Обложка © Telegram-канал штаба "Мы вместе с Россией"

Неизвестные заложили самодельное взрывное устройство в наружный блок гуманитарного штаба "Мы вместе с Россией" в Запорожской области. В результате взрыва жертв и пострадавших нет, сообщает телеграм-канал SHOT.

Всё произошло около полуночи в офисе штаба в Бердянске. Взрыв повредил стёкла здания и кондиционер. Судя по снимкам, опубликованным в телеграм-канале штаба, внутри помещения снесло оконную гардину.

"Мы не сомневаемся, что это очередной террористический акт со стороны поборников киевского режима. В своём бессилии они продолжают "сражаться" со своими бывшими согражданами — обычными людьми, проживающими на освобождённых территориях, а также зданиями, где этим людям помогают продуктами, детскими вещами и всем необходимым для нормальной мирной жизни", — указали в штабе.

Повреждения после взрыва ВСУ в Бердянске. Фото © Telegram-канал штаба "Мы вместе с Россией"

Повреждения после взрыва ВСУ в Бердянске. Фото © Telegram-канал штаба "Мы вместе с Россией"

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