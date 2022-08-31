В Бердянске неизвестные подорвали взрывное устройство у штаба волонтёров
Повреждения после взрыва ВСУ в Бердянске. Обложка © Telegram-канал штаба "Мы вместе с Россией"
Неизвестные заложили самодельное взрывное устройство в наружный блок гуманитарного штаба "Мы вместе с Россией" в Запорожской области. В результате взрыва жертв и пострадавших нет, сообщает телеграм-канал SHOT.
Всё произошло около полуночи в офисе штаба в Бердянске. Взрыв повредил стёкла здания и кондиционер. Судя по снимкам, опубликованным в телеграм-канале штаба, внутри помещения снесло оконную гардину.
"Мы не сомневаемся, что это очередной террористический акт со стороны поборников киевского режима. В своём бессилии они продолжают "сражаться" со своими бывшими согражданами — обычными людьми, проживающими на освобождённых территориях, а также зданиями, где этим людям помогают продуктами, детскими вещами и всем необходимым для нормальной мирной жизни", — указали в штабе.
Повреждения после взрыва ВСУ в Бердянске. Фото © Telegram-канал штаба "Мы вместе с Россией"
Ранее в Херсоне начальника дежурной части ГИБДД подорвали в авто вместе с дочкой и женой. По статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов возбуждено уголовное дело.