В Бердянске неизвестные подорвали взрывное устройство у штаба волонтёров

Неизвестные заложили самодельное взрывное устройство в наружный блок гуманитарного штаба "Мы вместе с Россией" в Запорожской области. В результате взрыва жертв и пострадавших нет, сообщает телеграм-канал SHOT.

Всё произошло около полуночи в офисе штаба в Бердянске. Взрыв повредил стёкла здания и кондиционер. Судя по снимкам, опубликованным в телеграм-канале штаба, внутри помещения снесло оконную гардину.

"Мы не сомневаемся, что это очередной террористический акт со стороны поборников киевского режима. В своём бессилии они продолжают "сражаться" со своими бывшими согражданами — обычными людьми, проживающими на освобождённых территориях, а также зданиями, где этим людям помогают продуктами, детскими вещами и всем необходимым для нормальной мирной жизни", — указали в штабе.

Повреждения после взрыва ВСУ в Бердянске. Фото © Telegram-канал штаба "Мы вместе с Россией"