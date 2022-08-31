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31 августа, 07:31

Захарова сравнила членов ЕС с персонажами картины "Слепцы", идущими к обрыву

Захарова заявила, что Россия не нацелена на раскол Европы

Российские власти никогда не были нацелены на развал Европы, лидеры ЕС сами "идут к обрыву". Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы не нацелены на раскол (Европы. — Прим. Лайфа). Это никогда не было нашей задачей. Если на что-то мы нацелены, то на возвращение здравого смысла в международные отношения. Это разные вещи", — сказала она.

Захарова при этом сравнила членов Европейского союза с персонажами картины Питера Брейгеля "Слепцы", которые не высказывают сомнений и возражений, не задают вопросов и не протестуют, а просто всей "группой идут к обрыву".

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Ранее Мария Захарова назвала ядерным терроризмом обстрелы Запорожской АЭС. По словам дипломата, Москва надеется, что миссия МАГАТЭ состоится вне зависимости от деструктивного влияния на этот процесс со стороны Киева.

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VK / МИД России

Светлана Оперук

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