Захарова сравнила членов ЕС с персонажами картины "Слепцы", идущими к обрыву

Российские власти никогда не были нацелены на развал Европы, лидеры ЕС сами "идут к обрыву". Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы не нацелены на раскол (Европы. — Прим. Лайфа). Это никогда не было нашей задачей. Если на что-то мы нацелены, то на возвращение здравого смысла в международные отношения. Это разные вещи", — сказала она.

Захарова при этом сравнила членов Европейского союза с персонажами картины Питера Брейгеля "Слепцы", которые не высказывают сомнений и возражений, не задают вопросов и не протестуют, а просто всей "группой идут к обрыву".