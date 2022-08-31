Песков: Пока решений о государственных похоронах Горбачёва не принималось

Пока решений об организации государственных похорон последнего президента СССР Михаила Горбачёва не принималось. Об этом заявил пресс-секретарь действующего российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока я не могу точно сказать, сегодня этим вопросом будут заниматься, никаких решений пока не принималось. Здесь нужно набраться терпения", — сказал он.