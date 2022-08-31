Песков: Пока решений о государственных похоронах Горбачёва не принималось
Пока решений об организации государственных похорон последнего президента СССР Михаила Горбачёва не принималось. Об этом заявил пресс-секретарь действующего российского лидера Дмитрий Песков.
"Пока я не могу точно сказать, сегодня этим вопросом будут заниматься, никаких решений пока не принималось. Здесь нужно набраться терпения", — сказал он.
Также Песков затруднился ответить на вопрос, примет ли участие в похоронах Горбачёва Владимир Путин. По словам представителя Кремля, процедура будет зависеть от пожеланий родных и близких политика и пока информации на этот счёт нет.
Как сообщал Лайф, о том, что на 92-м году жизни скончался Михаил Горбачёв, стало известно вечером 30 августа. Он умер после тяжёлой и продолжительной болезни. Похоронить государственного деятеля могут на Новодевичьем кладбище в Москве, где покоится его супруга. Президент США Джо Байден, комментируя новость о смерти Горбачёва, назвал его "редким лидером".
Wikipedia / RIA Novosti archive