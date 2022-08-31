Норвегия намеревается "отключить рубильник" Европе

Норвегия пригрозила Европе "отключением рубильника", потому что испытывает сложности в выработке электроэнергии из-за рекордной жары. Об этом сообщают "Известия".

В связи с сокращением поставок газа из России в Европе начали искать ему альтернативу. Некоторые страны обратились с просьбой поделиться голубым топливом к Норвегии, при этом предложили ввести ограничение цен на энергоресурс по аналогии с российской нефтью. Однако Осло это не понравилось. Кроме того, страна, являющаяся энергопрофицитной, сама страдает от рекордной жары на континенте — генерация энергии резко упала из-за обмеления рек. В связи с этим норвежские власти пригрозили Европе "отключением света" из-за неуместных предложений, говорится в материале газеты.

Помимо этого, как утверждают "Известия", серьёзный удар получил норвежский Фонд будущих поколений, являющийся главным источником будущего благосостояния страны. Из-за экономического спада в мире он потерял свыше $180 млрд, что в два раза больше доходов от нефти и газа в этом году. В связи с этим Норвегия не будет добровольно ограничивать цены на газ ради поддержки Евросоюза и Великобритании.

В публикации отмечается, что остановка нескольких крупных предприятий и высокие цены на электричество могут привести к решению Норвегии и вовсе ввести полное эмбарго на поставки в Центральную Европу. А приближающаяся зима только усложняет отношения страны с европейскими государствами.