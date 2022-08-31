Депутаты Рады предложили признать Белоруссию спонсором терроризма

Депутаты Верховной рады Украины подготовили проект о признании Белоруссии страной – спонсором терроризма. Документ направят в ООН, Европарламент, ПАСЕ, Парламентскую Ассамблею НАТО, ОБСЕ, а также парламентам и правительствам стран.

При этом текста проекта и пояснительной записки на сайте Верховной рады пока нет. Авторами выступили депутаты от партии "Слуга народа" Сергей Кузьминых, Анна Боднар, Евгений Брагар, Александр Аликсийчук, а также Иван Крулько от партии "Батьковщина".

Ранее Лайф писал, что депутат Рады Алексей Гончаренко пригрозил повесить белорусского президента Александра Лукашенко из-за его обращения к украинцам на День независимости. В МИД Белоруссии отметили, что именно подобная ненависть и породила украинский конфликт. При этом подобные заявления киевских политиков в Минске не отождествляют с мнением украинцев, которым и были адресованы пожелания.