Бывший гендиректор "Победы" возглавил сеть супермаркетов "Перекрёсток"

Бывший руководитель авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков назначен гендиректором сети супермаркетов "Перекрёсток". Об этом сообщила в среду пресс-служба X5 Retail Group, владеющая кроме "Перекрёстка" такими торговыми сетями, как "Пятёрочка" и "Чижик".

"Перекрёсток" был первым супермаркетом в России и вырос в крупнейшую сеть в своём сегменте. Теперь сделаю "Перекрёсток" самой эффективной сетью супермаркетов с уникальным ассортиментом и высоким качеством продуктов", — приводит пресс-служба слова самого Калмыкова, который признался, что "счастлив присоединиться к команде Х5 Retail Group".

Напомним, что Калмыков покинул пост гендиректора "Победы" в марте текущего года. Причиной стало уведомление от европейских лизингодателей о прекращении договоров перестрахования в рамках антироссийских санкций, затронувших авиацию.