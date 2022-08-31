Бывший гендиректор "Победы" возглавил сеть супермаркетов "Перекрёсток"
Экс-глава "Победы" Андрей Калмыков назначен генеральным директором "Перекрёстка"
Бывший руководитель авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков назначен гендиректором сети супермаркетов "Перекрёсток". Об этом сообщила в среду пресс-служба X5 Retail Group, владеющая кроме "Перекрёстка" такими торговыми сетями, как "Пятёрочка" и "Чижик".
"Перекрёсток" был первым супермаркетом в России и вырос в крупнейшую сеть в своём сегменте. Теперь сделаю "Перекрёсток" самой эффективной сетью супермаркетов с уникальным ассортиментом и высоким качеством продуктов", — приводит пресс-служба слова самого Калмыкова, который признался, что "счастлив присоединиться к команде Х5 Retail Group".
Напомним, что Калмыков покинул пост гендиректора "Победы" в марте текущего года. Причиной стало уведомление от европейских лизингодателей о прекращении договоров перестрахования в рамках антироссийских санкций, затронувших авиацию.
Ранее Лайф сообщал, что россияне столкнулись с проблемой возврата денег за подарочные карты и сертификаты, купленные у магазинов и брендов, которые потом ушли с рынка. Так, потребители жалуются на прецеденты с Zara, Bershka, Oysho, Mothercare и Levi's. А из-за технического сбоя обслуживание карт заморозила и сеть "Перекрёсток".