Песков: Путин в Мюнхенской речи взывал к мудрости оппонентов

Президент России Владимир Путин в Мюнхенской речи в 2007 году взывал к мудрости оппонентов, но те были слишком "кровожадные и недружественные". Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на просветительском марафоне "Знание".

"Это (Мюнхенская речь. — Прим. Лайфа) не про конфронтацию. Он предупреждал, он взывал к политической мудрости своих оппонентов. Мы не смогли убедить, но не потому, что у нас нет таланта убеждения, у Путина прекрасный талант убеждения. Слишком уж кровожадные и недружественные были слушатели этой речи", — подчеркнул Песков.

Напомним, 15 лет назад Владимир Путин в Мюнхенской речи подверг жёсткой критике внешнюю политику США, идею однополярного мира. Он выступил против расширения НАТО, размещения средств противоракетной обороны Штатов в Восточной Европе.

Ранее Владимир Путин осудил попытки Запада дискредитировать национальную политику в России. Речь об этом зашла на встрече президента Владимира Путина с руководителем Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорем Бариновым. По словам Баринова, наши "оппоненты на Западе пытаются дискредитировать государственную национальную политику".