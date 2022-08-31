Песков: Путин в Мюнхенской речи взывал к мудрости оппонентов
Президент России Владимир Путин в Мюнхенской речи в 2007 году взывал к мудрости оппонентов, но те были слишком "кровожадные и недружественные". Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на просветительском марафоне "Знание".
"Это (Мюнхенская речь. — Прим. Лайфа) не про конфронтацию. Он предупреждал, он взывал к политической мудрости своих оппонентов. Мы не смогли убедить, но не потому, что у нас нет таланта убеждения, у Путина прекрасный талант убеждения. Слишком уж кровожадные и недружественные были слушатели этой речи", — подчеркнул Песков.
Напомним, 15 лет назад Владимир Путин в Мюнхенской речи подверг жёсткой критике внешнюю политику США, идею однополярного мира. Он выступил против расширения НАТО, размещения средств противоракетной обороны Штатов в Восточной Европе.
Ранее Владимир Путин осудил попытки Запада дискредитировать национальную политику в России. Речь об этом зашла на встрече президента Владимира Путина с руководителем Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорем Бариновым. По словам Баринова, наши "оппоненты на Западе пытаются дискредитировать государственную национальную политику".
Зрители могут следить за выступлениями спикеров просветительского марафона на сайте marathon.znanierussia.ru, а также в группе российского общества "Знание" во "ВКонтакте".
ТАСС / Вячеслав Прокофьев