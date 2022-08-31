"Ъ": Новые бренды компьютеров и ноутбуков появятся в России

В России появятся новые марки компьютеров и игровых ноутбуков. Так, на рынке РФ можно будет найти устройства китайского производителя Machenike, который принадлежит концерну Haier. Об этом сообщает "Коммерсант".

"В "Марвел-Дистрибуции" подтвердили, что планируют поставлять ноутбуки, игровые ПК, мониторы и периферию Machenike", — говорится в публикации.

Поставлять в РФ будут также такие крупные дистрибьюторы, как OCS и "Треолан". Указывается, что Machenike является крайне перспективным брендом, который в Китае занимает порядка 20% рынка игровых устройств. Появление этой продукции российские ретейлеры ожидают в розничных магазинах в ближайшее время. А ещё сообщается, что в середине июля на наш рынок вышел другой китайский производитель — Thunderobot, принадлежащий тоже Haier. Вендор уже заключил соглашение с "М.Видео-Эльдорадо".

В настоящий момент отдельную продукцию Machenike в РФ можно приобрести через AliExpress и Ozon. Кроме того, компания Haier намерена построить в Набережных Челнах новый завод по выпуску холодильников и морозильников.