Производитель девайсов для компьютеров Logitech объявил об уходе из России

Швейцарская компания Logitech, выпускающая беспроводные мыши, клавиатуры и гарнитуры, сворачивает деятельность в России. При этом представитель пресс-службы Бен Старки отметил, что производитель может вернуться.

По его словам, после приостановки поставок в Россию компания продолжала наблюдать за обстановкой на рынке, но сейчас "обстоятельства на позволяют вести бизнес как ранее".

"Мы поддерживали наших сотрудников всё это время, однако из за нестабильности ситуации мы начали процесс по сворачиванию оставшегося бизнеса в России. После многолетней работы в регионе мы надеемся вернуться однажды, если будут подходящие условия", — приводит его слова РИА "Новости".