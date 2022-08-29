Психолог рассказал, почему с возрастом может пропасть аллергия

Зачастую аллергия имеет психосоматическую природу и может исчезнуть с возрастом. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказал психолог Алексей Комар.

"С годами аллергия склонна усиливаться. Притом что медицина честно признаёт, что пока не понимает причин возникновения аллергии и предлагает в основном лишь средства приглушения симптомов. При этом можно вспомнить своих родственников, друзей, есть ли хоть кто-то, у кого аллергия когда-то была, а потом не стало? Например, детскую астму люди не вспоминают во взрослом возрасте, иногда говорят "перерос аллергию", чаще всего детские диатезы исчезают с возрастом", — сказал он.

По словам специалиста, выходит, что зачастую аллергию можно вылечить не таблетками и лекарствами, а работой со своими убеждениями, мыслями, эмоциями и реакциями. Достаточно проанализировать происходящее с вами, добавил он.