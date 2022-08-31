Памфилова: Стартовала двухдневная тренировка дистанционного электронного голосования

Сегодня, 31 августа, началась двухдневная тренировка дистанционного электронного голосования перед выборами муниципальных депутатов, которые пройдут с 9 по 11 сентября. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, её слова приводит в телеграм-канале пресс-служба ЦИК.

Так, сегодня с 8:00 по местному времени все избиратели, которые подали заявление об участии в дистанционном электронном голосовании до 28 августа — их порядка 67,5 тысячи, — могут сегодня на федеральной платформе по тестовым бюллетеням отметить свой выбор. Проверочное голосование предусматривает 390 видов бюллетеней, как и на настоящих выборах.

"Тренировка, как и само голосование, будет проходить в разных часовых поясах. От Томска — минус четыре часа от Москвы, до Калининграда — плюс один час. Это особенность применения ДЭГ в текущей избирательной кампании. В ходе предыдущих выборов избиратели дистанционно голосовали только в рамках одного часового пояса", — подчеркнула Памфилова.