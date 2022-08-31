Экс-премьер Украины Азаров выразил соболезнования в связи со смертью Горбачёва
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил соболезнования семье Михаила Горбачёва в связи со смертью политика. В беседе с RT он подчеркнул, что кончина близкого человека — всегда трагедия.
"Прежде всего я хотел бы выразить соболезнования родным и близким, потому что смерть родного человека — это всегда трагедия. Поэтому в этом плане, конечно, такие слова сожаления можно высказать. Но с точки зрения оценки его как исторической фигуры, к сожалению, всё это проистекало на моих глазах", — сказал он.
По словам Азарова, вся деятельность бывшего президента СССР, окружение, которое он подбирал, вся группа советников "толкали экономику страны к разрушению". Экс-премьер Незалежной считает, что Советский Союз как государство в результате политики Горбачёва разрушился, что породило многочисленные конфликты на его территории.
О том, что на 92-м году жизни скончался Михаил Горбачёв, стало известно вечером 30 августа. Он умер после тяжёлой и продолжительной болезни. Похоронить государственного деятеля могут на Новодевичьем кладбище в Москве, где покоится его супруга. На данный момент решений о государственных похоронах Горбачёва не принималось.
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ТАСС / AP / Ivan Sekretarev