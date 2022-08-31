НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
31 августа, 09:47

Экс-премьер Украины Азаров выразил соболезнования в связи со смертью Горбачёва

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил соболезнования семье Михаила Горбачёва в связи со смертью политика. В беседе с RT он подчеркнул, что кончина близкого человека — всегда трагедия.

"Прежде всего я хотел бы выразить соболезнования родным и близким, потому что смерть родного человека — это всегда трагедия. Поэтому в этом плане, конечно, такие слова сожаления можно высказать. Но с точки зрения оценки его как исторической фигуры, к сожалению, всё это проистекало на моих глазах", — сказал он.

По словам Азарова, вся деятельность бывшего президента СССР, окружение, которое он подбирал, вся группа советников "толкали экономику страны к разрушению". Экс-премьер Незалежной считает, что Советский Союз как государство в результате политики Горбачёва разрушился, что породило многочисленные конфликты на его территории.

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Горбачёва

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Горбачёва

О том, что на 92-м году жизни скончался Михаил Горбачёв, стало известно вечером 30 августа. Он умер после тяжёлой и продолжительной болезни. Похоронить государственного деятеля могут на Новодевичьем кладбище в Москве, где покоится его супруга. На данный момент решений о государственных похоронах Горбачёва не принималось.

Обложка ©

ТАСС / AP / Ivan Sekretarev

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров