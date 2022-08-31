Экс-премьер Украины Азаров выразил соболезнования в связи со смертью Горбачёва

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил соболезнования семье Михаила Горбачёва в связи со смертью политика. В беседе с RT он подчеркнул, что кончина близкого человека — всегда трагедия.

"Прежде всего я хотел бы выразить соболезнования родным и близким, потому что смерть родного человека — это всегда трагедия. Поэтому в этом плане, конечно, такие слова сожаления можно высказать. Но с точки зрения оценки его как исторической фигуры, к сожалению, всё это проистекало на моих глазах", — сказал он.