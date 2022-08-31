Минобороны РФ: Попытка режима Зеленского возобновить наступление на Николаево-Криворожском направлении провалилась

В Минобороны РФ рассказали о захлебнувшейся попытке наступления украинской армии на Николаево-Криворожском и других направлениях. По словам официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, в ходе безуспешных атак на населённые пункты Архангельское, Ольгино и Терновые Поды противник понёс значительные потери и был отброшен.

"В районе населённого пункта Сухой Ставок разгромлен батальон 57-й мотопехотной бригады ВСУ. В настоящее время завершается уничтожение его остатков", — проинформировал Конашенков.

Он добавил, что за двое суток безуспешных атак на Николаево-Криворожском и других направлениях украинские войска потеряли два Су-25, один Су-24 и один МиГ-29. Три украинских вертолёта Ми-8 были сбиты прямо в воздухе.

"Российскими войсками уничтожено 63 украинских танка, 59 боевых машин пехоты, 48 других боевых бронированных машин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулемётами и более 1700 украинских военнослужащих", — сообщили в Минобороны РФ.