Минобороны: ВКС России уничтожили около 90 украинских солдат в ДНР

ВКС России уничтожили около 90 украинских военнослужащих ударами высокоточного оружия по пунктам ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ударами высокоточного оружия ВКС России по пункту временной дислокации подразделений 10-й горной штурмовой бригады в районе населённого пункта Дружковка Донецкой Народной Республики ликвидировано до 50 националистов и девять единиц военной техники", — сказал он в ходе брифинга.