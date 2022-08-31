Минобороны: ВКС России уничтожили около 90 украинских солдат в ДНР
ВКС России уничтожили около 90 украинских военнослужащих ударами высокоточного оружия по пунктам ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Ударами высокоточного оружия ВКС России по пункту временной дислокации подразделений 10-й горной штурмовой бригады в районе населённого пункта Дружковка Донецкой Народной Республики ликвидировано до 50 националистов и девять единиц военной техники", — сказал он в ходе брифинга.
Также огневой удар был нанесён по командному пункту и складу боеприпасов 56-й мотопехотной бригады в районе населённого пункта Карловка. В результате уничтожено более 40 военнослужащих и 12 единиц специальной автомобильной техники, добавил генерал-лейтенант.
Ранее Лайф рассказывал, что системы ПВО РФ сбили два самолёта Су-25 ВСУ, перехватили три "Точки-У" и 53 снаряда РСЗО. По словам Игоря Конашенкова, воздушные суда были сбиты в районе села Красное Знамя в Николаевской области.
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Кадр из видео Минобороны РФ