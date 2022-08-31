Минобороны: ВС РФ уничтожили танки ВСУ при переправе через реку Ингулец
Российские военные уничтожили несколько танков ВСУ, которые были направлены через реку Ингулец для деблокирования подразделений украинской армии. Из 12 боевых машин, поставленных Польшей, на подконтрольную Киеву территорию вернулось всего пять. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Для деблокирования подразделений ВСУ через реку Ингулец было переправлено 12 танков, поставленных киевскому режиму Польшей. Мощным огневым воздействием российских войск часть танков была уничтожена. Несколько танков в ходе беспорядочного отхода подорвались на своём минном поле", — сказал он.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что попытка режима Зеленского возобновить наступление на Николаево-Криворожском направлении провалилась. Конашенков отметил, что за двое суток безуспешных атак украинские войска потеряли два Су-25, один Су-24 и один МиГ-29. Три украинских вертолёта Ми-8 были сбиты прямо в воздухе.
Специальная военная операция на Украине
Минобороны: ВКС России уничтожили около 90 украинских солдат в ДНР
сегодня в 09:56
Минобороны РФ: Попытка режима Зеленского возобновить наступление на Николаево-Криворожском направлении провалилась
сегодня в 09:53
Народная милиция ДНР: ВСУ за сутки потеряли гаубицу М777, танк и более 20 человек
сегодня в 08:54
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ