Минобороны: ВС РФ уничтожили танки ВСУ при переправе через реку Ингулец

Российские военные уничтожили несколько танков ВСУ, которые были направлены через реку Ингулец для деблокирования подразделений украинской армии. Из 12 боевых машин, поставленных Польшей, на подконтрольную Киеву территорию вернулось всего пять. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Для деблокирования подразделений ВСУ через реку Ингулец было переправлено 12 танков, поставленных киевскому режиму Польшей. Мощным огневым воздействием российских войск часть танков была уничтожена. Несколько танков в ходе беспорядочного отхода подорвались на своём минном поле", — сказал он.