ВС РФ поразили десять пунктов управления ВСУ в ДНР, Херсонской и Днепропетровской областях

Вооружённые силы России поразили десять пунктов управления ВСУ в Херсонской и Днепропетровской областях, а также в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки поражено десять пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Первомайское, Добрянка, Белоусово, Лозовое, Нововоронцовка Херсонской области, Зеленодольск Днепропетровской области, Артёмовск, Соледар, Зайцево и Марьинка Донецкой Народной Республики, а также 65 артиллерийских подразделений, живая сила и украинская военная техника в 153 районах", — сказал он в ходе брифинга.

Также российские войска уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населённых пунктов Украинка Харьковской области, Черкасское и Ивано-Дарьевка ДНР, добавил генерал-лейтенант. Кроме того, уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе населённого пункта Доброволье Днепропетровской области.