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31 августа, 10:04

ВС РФ поразили десять пунктов управления ВСУ в ДНР, Херсонской и Днепропетровской областях

Вооружённые силы России поразили десять пунктов управления ВСУ в Херсонской и Днепропетровской областях, а также в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки поражено десять пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Первомайское, Добрянка, Белоусово, Лозовое, Нововоронцовка Херсонской области, Зеленодольск Днепропетровской области, Артёмовск, Соледар, Зайцево и Марьинка Донецкой Народной Республики, а также 65 артиллерийских подразделений, живая сила и украинская военная техника в 153 районах", — сказал он в ходе брифинга.

Также российские войска уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населённых пунктов Украинка Харьковской области, Черкасское и Ивано-Дарьевка ДНР, добавил генерал-лейтенант. Кроме того, уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе населённого пункта Доброволье Днепропетровской области.

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Ранее в Минобороны заявили, что попытка режима Зеленского возобновить наступление на Николаево-Криворожском направлении провалилась. По словам официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, в ходе безуспешных атак на населённые пункты Архангельское, Ольгино и Терновые Поды противник понёс значительные потери и был отброшен.

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Кадр из видео Минобороны РФ

Артур Лапсаков

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