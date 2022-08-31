Глава Химок Волошин: В городских школах появятся прошедшие сертификацию гамбургеры

В нынешнем учебном году в школьных столовых в Химках появится разнообразное меню с нестандартными блюдами. Так, детям будут предоставлять прошедшие сертификацию бургеры, рассказал в ходе совещания в преддверии 1 сентября глава Химок Дмитрий Волошин.

"Казалось бы, просто котлета и просто хлеб, сертифицировать не нужно, но, если это бургер, — полгода на процедуру. Но главное — результат. Дети просили нас разнообразить меню, у нас получилось. Важно, что новое блюдо не просто вкусное, но также полезное и сбалансированное, как того требуют стандарты", — приводит его слова телеканал "360".

Ответственным за школьную еду назначен Комбинат питания, качество работы которого контролирует администрация округа. По словам Волошина, в школах организуют специальные завтраки для родителей — они смогут сами оценить новое меню. Ознакомиться с полным списком блюд у мам и пап есть возможность на сайте учреждения. В меню указаны рацион, вес порции, а также её калорийность. Попробовать эти блюда родители смогут по договорённости с классным руководителем или купить из ассортимента столовой.

Обязательное бесплатное питания для учащихся начальной школы в Московской области было введено по инициативе президента РФ. В Химках это около 16 тысяч детей. А ещё бесплатное питание могут получить ребята из многодетных семей, инвалиды и малообеспеченные школьники. Их в общей сложности насчитывается более 5,8 тысячи. Дважды в неделю предоставляются и завтраки для учеников 5–11 классов.