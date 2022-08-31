Женщины в РФ оказались счастливее мужчин

Каждый пятый (22%) гражданин России считает себя абсолютно счастливым: респонденты оценили свои ощущения на максимальные пять баллов. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты опроса, который провёл сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

При этом 28% и 24% респондентов оценили состояние на четыре и три балла. Каждый десятый (10%) россиянин поставил двойку, а 8% ответили, что совершенно несчастны. Причём женщины довольны жизнью в большей степени, нежели мужчины — 3,6 против 3,4 балла соответственно.

Больше всех счастлива молодёжь до 24 лет (3,66 балла). Женатые и замужние россияне довольны жизнью чаще не состоящих в браке (3,61 против 3,23 балла). А ещё оказалось, что родители счастливее бездетных респондентов (3,64 против 3,11 балла). Также стало известно, что москвичи и петербуржцы менее довольны жизнью, чем жители других регионов: они оценили уровень счастья на 3,27 и 3,21 балла соответственно. А россияне из остальных субъектов РФ оценили состояние в 3,56 балла.