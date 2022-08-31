Женщины в РФ оказались счастливее мужчин
SuperJob: Каждый пятый россиянин считает себя абсолютно счастливым
Каждый пятый (22%) гражданин России считает себя абсолютно счастливым: респонденты оценили свои ощущения на максимальные пять баллов. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты опроса, который провёл сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
При этом 28% и 24% респондентов оценили состояние на четыре и три балла. Каждый десятый (10%) россиянин поставил двойку, а 8% ответили, что совершенно несчастны. Причём женщины довольны жизнью в большей степени, нежели мужчины — 3,6 против 3,4 балла соответственно.
Больше всех счастлива молодёжь до 24 лет (3,66 балла). Женатые и замужние россияне довольны жизнью чаще не состоящих в браке (3,61 против 3,23 балла). А ещё оказалось, что родители счастливее бездетных респондентов (3,64 против 3,11 балла). Также стало известно, что москвичи и петербуржцы менее довольны жизнью, чем жители других регионов: они оценили уровень счастья на 3,27 и 3,21 балла соответственно. А россияне из остальных субъектов РФ оценили состояние в 3,56 балла.
Ранее стало известно, что почти 40% россиян не откладывают деньги. За десять лет их доля сократилась на 14 п.п. Стратегия "трачу и ничего не откладываю" в большей степени характерна для женщин (42% против 36% у мужчин), а также россиян активного трудоспособного возраста 25–59 лет (41–44%).
Новости
"На дерево не купимся": Эксперт заявил, что российских военных не провести муляжами HIMARS
сегодня в 10:07
ВС РФ поразили десять пунктов управления ВСУ в ДНР, Херсонской и Днепропетровской областях
сегодня в 10:04
Российские военные ответным огнём подавили подразделение ВСУ, обстреливающее Запорожскую АЭС
сегодня в 10:03
Freepik