"На дерево не купимся": Эксперт заявил, что российских военных не провести муляжами HIMARS

Сообщения о том, что украинские военные создают деревянные копии американских РСЗО HIMARS в попытке "ввести в заблуждение российские силы", являются дезинформацией. Такое мнение в беседе с телеканалом "360" высказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Эксперт считает, что сделать HIMARS из дерева достаточно тяжело. К тому же благодаря прорыву в области военной техники сейчас не так сложно определить маскировку. Так что новости о деревянных макетах РСЗО — очередная "сказка".

"Из дерева в лучшей степени получился буратино, как в сказке известной. Не более, не менее. Но это сказка. Мы в скором времени услышим ещё и не такое, я думаю, на фоне неудач укрорежима, укронацистов на фронтах. [Даже если бы это было реальным, такая тактика им не помогла бы] абсолютно. В любом случае наведение идёт, соответственно, по-другому. На дерево, короче, ракета не пойдёт", — убеждён он.

Дандыкин также выразил сомнение в том, что большая часть поставляемого Киеву американского вооружения является муляжом. Он объяснил, что для США тема оружия является "вопросом престижа", так как Америка хочет занять нишу европейцев и на оружейном рынке.

"На дерево мы не купимся. Ни на березу, ни на бук", — резюмировал военный.