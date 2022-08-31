VK запускает квизы и конкурсы, приуроченные к 1 Сентября
Российский холдинг VK запускает активности для школьников и студентов в честь начала учебного года. Уже сегодня ребят ждут лекции от экспертов компании, фотозоны в вузах, интерактивные квизы, конкурсы и многое другое.
Как рассказали в пресс-службе организации, студенты на специальных площадках смогут запечатлеть момент встречи с однокурсниками и преподавателями. В числе образовательных учреждений, где стоят такие фотозоны, — МГТУ имени Н.Э. Баумана, МГУ имени М.В. Ломоносова, МФТИ, НИУ ВШЭ, СПбГУ, СПбПУ, ИТМО, а также Университет "Сириус".
Кроме этого, специалисты проведут мастер-классы, на которых расскажут студентам о рынке IT, самых востребованных профессиях и поделятся историями успеха. Будет запущена и серия видеолекций о развитии гибких навыков — soft skills. А тематическое мини-приложение "Генератор суперспособностей" подберёт нужные для учеников способности, как например умение становиться невидимкой, когда учитель задаёт вопрос, превращать воду в диплом или забывать голову дома.
Также школьники и студенты могут стать популярными, приняв участие в челлендже #ЗвонокДляУченика в VK "Клипах". Для этого нужно снять видео с друзьями в школе, университете или любой другой локации под определённый трек. Авторы лучших клипов получат призы, среди которых наборы для съёмки, мягкие игрушки и подписки VK Combo.
Это и многое другое доступно каждому. По словам директора по образовательным проектам VK Анны Степановой, разработчики искренне хотят, чтобы начало учебного года запомнилось ребятам приятными моментами и положительными эмоциями, а активности ко Дню знаний помогут сделать их именно такими.
Ранее врач Евдокимов назвал главное качество безопасного школьного рюкзака. По его словам, изначально школьные рюкзаки призваны были разгрузить позвоночник ребёнка, но современные ученики носят слишком большое количество книг. В этой связи он посоветовал покупать рюкзаки с анатомической устойчивой спинкой.
Unsplash