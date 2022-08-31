VK запускает квизы и конкурсы, приуроченные к 1 Сентября

Российский холдинг VK запускает активности для школьников и студентов в честь начала учебного года. Уже сегодня ребят ждут лекции от экспертов компании, фотозоны в вузах, интерактивные квизы, конкурсы и многое другое.

Как рассказали в пресс-службе организации, студенты на специальных площадках смогут запечатлеть момент встречи с однокурсниками и преподавателями. В числе образовательных учреждений, где стоят такие фотозоны, — МГТУ имени Н.Э. Баумана, МГУ имени М.В. Ломоносова, МФТИ, НИУ ВШЭ, СПбГУ, СПбПУ, ИТМО, а также Университет "Сириус".

Кроме этого, специалисты проведут мастер-классы, на которых расскажут студентам о рынке IT, самых востребованных профессиях и поделятся историями успеха. Будет запущена и серия видеолекций о развитии гибких навыков — soft skills. А тематическое мини-приложение "Генератор суперспособностей" подберёт нужные для учеников способности, как например умение становиться невидимкой, когда учитель задаёт вопрос, превращать воду в диплом или забывать голову дома.

Также школьники и студенты могут стать популярными, приняв участие в челлендже #ЗвонокДляУченика в VK "Клипах". Для этого нужно снять видео с друзьями в школе, университете или любой другой локации под определённый трек. Авторы лучших клипов получат призы, среди которых наборы для съёмки, мягкие игрушки и подписки VK Combo.

Это и многое другое доступно каждому. По словам директора по образовательным проектам VK Анны Степановой, разработчики искренне хотят, чтобы начало учебного года запомнилось ребятам приятными моментами и положительными эмоциями, а активности ко Дню знаний помогут сделать их именно такими.