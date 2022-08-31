Рэпер Рич рассказал, почему решил посетить Донецк и Мариуполь

Рэпер Ричард Семашков (Рич), вернувшийся из поездки в Мариуполь и Донецк, объяснил желание побывать на освобождённых территориях. В беседе с РИА "Новости" он отметил, что счёл моральным долгом посетить города, которым посвятил песни и в которых, возможно, решается будущее России.

Музыкант несколько дней провёл в ДНР, а в Донецке выступил для военнослужащих. В скором времени он планирует туда вернуться уже с полноценными концертами.

"Мне показалось, что я просто морально обязан приехать сюда, поскольку я, как гражданский, мирный человек, посвятил им песню и, значит, должен здесь появиться. Поскольку Донецк постоянно обстреливается, мне было важно обозначиться, что сингл "Грязная работа", который недавно вышел и презентован на Первом, — это не просто слова", — сказал Семашков.

Он добавил, что Мариуполь произвёл на него сильное впечатление: когда рэпер находился в городе, он понял, что это "не шутки, не телевизионная пропаганда — это то, что случилось со многими странами".

"Сложно об этом говорить… На самом деле это то, что хотят сделать с нами. Также понимаешь, что если мы — назовём это евразийцы, русские — не будем делать необходимые вещи, то всё, во что превратился Мариуполь, в это превратится вся Россия, в это превратился Донецк", — сказал музыкант.