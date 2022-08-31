Брат Леонида Федуна заявил, что продолжает работать в "Спартаке"

Андрей Федун, брат бывшего владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, заявил, что продолжает работать в клубе. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Будет ли новый совет директоров? Понятия не имею. Работаю ли я в клубе? Пока всё, как и было: на месте, продолжаю работать", — сказал Федун.