Брат Леонида Федуна заявил, что продолжает работать в "Спартаке"
Андрей Федун, брат бывшего владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, заявил, что продолжает работать в клубе. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
"Будет ли новый совет директоров? Понятия не имею. Работаю ли я в клубе? Пока всё, как и было: на месте, продолжаю работать", — сказал Федун.
Ранее Лайф сообщал, что Леонид Федун уходит из "Спартака", которым владел 18 лет. За это время клуб по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России по футболу.
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