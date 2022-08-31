Диетолог назвала идеальный перекус для школьника

Самым простым вариантом перекуса для школьников станут фрукты и орехи, однако при возможности родители могут подобрать и более интересные варианты, как, например, творожные маффины. Об этом "Вечерней Москве" рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

"Самый безопасный перекус с точки зрения температурного режима — фрукты в сочетании с орехами. Они не портятся и выдерживают любое время. Можно аккуратно давать, чтобы ребёнок вовремя съел, перекусы, в которых будет фрукт, а вместо орехов — кусочек сыра или небольшое количество творога. Это уже фасованный продукт", — уточнила она.

Однако, по словам Диановой, в таком случае съесть набор нужно как можно раньше, ведь творог в сумке может храниться максимум пару часов. Она добавила, что ребёнку достаточно пятидесятиграммовой порции, максимум — 100 граммов. Если же чадо не противится есть творожные маффины, родители могут научиться делать их самостоятельно. Они хранятся лучше, чем творог, уточнила эксперт.

"Фактически это запеканка с добавлением какой-нибудь полезной муки и, возможно, небольшого количества орехов. Этот маффин не будет невероятно жирным. К нему можно добавить яблоко или банан. Это будет идеальный вариант перекуса, он хорошо отразится на желудке и функции желчного пузыря", — объяснила диетолог.

А вот печенье, как утверждает Дианова, для перекуса не очень подходит. По её словам, современные дети часто имеют избыточный вес, поэтому с углеводной едой стоить быть аккуратнее. Так, если ребёнок любит бутерброды, то лучше не использовать при приготовлении белый хлеб, а также добавить к ним овощи или фрукты, уточнила эксперт. Дополнить же набор можно полезным напитком.

"Какой-нибудь тёплый чай с ромашкой, шиповником очень полезен для детей. Или даже просто чай, или воду можно дать ребёнку. Нежелательно — какао или кофе. Если компот на сухофруктах и без добавления сахара, можно его давать. Туда можно положить листочки стевии — правильного заменителя сахара", — заключила Дианова.