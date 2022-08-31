Коротченко назвал колебанием воздуха призыв американского "ястреба" к удару вглубь России
Военный эксперт Коротченко призвал не опасаться призыва американского генерала ударить вглубь России, но быть настороже
Призыв отставного американского генерала Марка Арнольда предоставить Украине оружие, которое позволит ей произвести удар вглубь России, не имеет реальной силы — такие решения по плечу только самому президенту США Джозефу Байдену. Об этом в беседе с Лайфом заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
И тем не менее это заявление он назвал показательным в контексте того, что часть американского общества может горячо поддерживать конфронтацию с Россией, и мы должны быть к этому готовы, рассуждает эксперт.
"Это показатель того, что в определённых кругах отставных военных, возможно, близких к Пентагону, действительно есть ястребы, которые хотят эскалации ситуации и масштабирования вовлечения США в конфликт на Украине, в том числе и путём передачи дальнобойных систем оружия в руки ВСУ. С практической точки зрения это не более чем мнение, но нам надо следить и исходить из того, что подобного рода решения когда-то могут быть приняты, и думать, как будем действовать в такой ситуации. Но с практической точки зрения это колебание воздуха, потому что решения такого уровня принимаются высшим руководством США", — отметил собеседник Лайфа.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о готовности Соединённых Штатов поставить Украине оружие с дальностью 300 километров. Он отметил, что чем сильнее и дальнобойнее оружие у ВСУ, тем больше ВС РФ и союзным силам придётся отодвигать киевский режим от территории республики.
Wikipedia / Министерство обороны Российской Федерации