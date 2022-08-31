Коротченко назвал колебанием воздуха призыв американского "ястреба" к удару вглубь России

И тем не менее это заявление он назвал показательным в контексте того, что часть американского общества может горячо поддерживать конфронтацию с Россией, и мы должны быть к этому готовы, рассуждает эксперт.

"Это показатель того, что в определённых кругах отставных военных, возможно, близких к Пентагону, действительно есть ястребы, которые хотят эскалации ситуации и масштабирования вовлечения США в конфликт на Украине, в том числе и путём передачи дальнобойных систем оружия в руки ВСУ. С практической точки зрения это не более чем мнение, но нам надо следить и исходить из того, что подобного рода решения когда-то могут быть приняты, и думать, как будем действовать в такой ситуации. Но с практической точки зрения это колебание воздуха, потому что решения такого уровня принимаются высшим руководством США", — отметил собеседник Лайфа.