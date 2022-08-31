Большинство школьников в освобождённых городах Харьковской области хотят учиться на русском языке

Большинство школьников в освобождённых городах Харьковской области выбрали обучение на русском языке, несмотря на предоставленную им возможность изучать украинский. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на своего корреспондента в Купянске. В ряде школ этого города, по информации агентства, и вовсе не поступило ни одного заявления на обучение украинскому языку.

По словам депутата Госдумы РФ Артёма Турова, который курирует гуманитарную миссию на этой территории, украинская власть последние годы планомерно зачищала от русской литературы даже местные библиотеки, поэтому высокий запрос на то, чтобы читать, учиться и думать по-русски он назвал вполне естественным.

"Есть очень большой запрос не просто на изучение русского языка как предмета, а вообще на возможность читать книги на русском, запрос на литературу на русском языке: на классическую, детскую, художественную", — уточнил парламентарий.