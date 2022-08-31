В Якутии из-за жары и пожаров растаял уникальный ледяной пляж Булуус

Из-за аномальной жары и лесных пожаров Якутия лишилась уникальной достопримечательности — ледяного пляжа Булуус. Судя по кадрам, опубликованным в социальных сетях, он растаял полностью и на его месте остались лишь ручьи.

Ледяной пляж Булуус растаял. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / duluskhan

Булуус расположен в ста километрах от Якутска, в Хангаласском районе, и был излюбленным местом для многих туристов. Именно сюда летом приезжала масса людей, чтобы отдохнуть от высоких температур и насладиться красотой живописного места.

Как считает руководитель группы геоботаники отдела ботанических исследований Института биологических проблем криолитозоны СО РАН, председатель регионального отделения Российского экологического общества Михаил Черосов, возможно, следующим летом ледник вернётся на законное место. По его словам, он не таял долгое время, но в последние годы становилось ясно, что это рано или поздно произойдёт. В первую очередь это связано с изменением климата, подчеркнул он.

"Рекорды по жаре в последние годы, плюс лесные пожары в Якутии и, возможно, влияние мохсоголлохского цементного завода, он располагается по розе ветров, последнее нельзя исключить как возможный фактор того, что мы наблюдаем. В любом случае мы должны понимать, что ледник, точнее наледь, — это понятие временное. Надо наблюдать, может, в следующем году он не растает до конца. Пусть туристы не расстраиваются, летом ещё не раз, я думаю, они увидят Булуус", — сказал он РИА "Новости".