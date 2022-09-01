Премьера Венгрии Орбана обвинили в "наплевательском" отношении к Киеву

Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана обвинили в наплевательском отношении к украинскому конфликту. Данное заявление сделал бывший посол страны в НАТО и США Андраш Симони, добавив, что такое отношение к ситуации представляет угрозу не только Киеву, но и всей Европе.

"Орбану плевать на Украину. Позиция Венгрии в отношении конфликта не просто неприятность — это угроза. Я не думаю, что НАТО или Европейский союз воспринимают это всерьёз. И я думаю, что это ошибка", — сказал Симони в интервью изданию Politico.

По словам других собеседников газеты, некоторые политики европейских стран согласны с мнением Будапешта о затягивании конфликта на Украине и чрезмерном накачивании Киева оружием, что в совокупности сказывается на инфляции и ценах на энергоносители.

"Пока ЕС и союзники по НАТО ищут новые способы поддержать Украину в долгосрочном конфликте, нежелание Будапешта будет постоянной занозой в боку западного альянса", — отметили собеседники издания.