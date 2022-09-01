В США выбрали "лучший способ" снижения доходов России

Власти Соединённых Штатов полагают, что ограничение цены на российскую нефть стало бы самым эффективным способом ограничить доходы Москвы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она отметила на брифинге, что этот вопрос будет поднят на встрече министров финансов G7 2 августа. Жан-Пьер добавила, что США и другие страны Запада уже задействовали некоторые меры для снижения экспорта нефти из России, но Москва "продолжает пытаться искать новые рынки" сбыта. На этом фоне в США и считают установление потолка цен на нефть "наиболее эффективным способом ударить" по доходам России.

"Мы действительно считаем, что это станет способом нанести удар по России в финансовом плане", — сказала Жан-Пьер.

Она при этом ушла от ответа на вопрос, будут ли США призывать Индию и Китай перестать покупать нефть из России.