В США выбрали "лучший способ" снижения доходов России
Белый дом назвал потолок цен на нефть лучшим способом снизить доходы России
Власти Соединённых Штатов полагают, что ограничение цены на российскую нефть стало бы самым эффективным способом ограничить доходы Москвы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Она отметила на брифинге, что этот вопрос будет поднят на встрече министров финансов G7 2 августа. Жан-Пьер добавила, что США и другие страны Запада уже задействовали некоторые меры для снижения экспорта нефти из России, но Москва "продолжает пытаться искать новые рынки" сбыта. На этом фоне в США и считают установление потолка цен на нефть "наиболее эффективным способом ударить" по доходам России.
"Мы действительно считаем, что это станет способом нанести удар по России в финансовом плане", — сказала Жан-Пьер.
Она при этом ушла от ответа на вопрос, будут ли США призывать Индию и Китай перестать покупать нефть из России.
Как сообщал Лайф, в ходе саммита стран "Большой семёрки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии), прошедшего с 26 по 28 июня, было достигнуто соглашение об искусственном снижении цен на российские энергоносители, включая временное ограничение стоимости на импорт нефти. Позже премьер Новак заявил, что если страны G7 всё-таки решат установить потолок цен на российскую нефть и эта стоимость будет ниже затрат на её добычу, то Россия откажется от поставок энергоносителя на мировые рынки.
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