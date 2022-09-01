Россияне рассказали, какие автомобили считают новыми

Автомобиль с пробегом до 60 тысяч км каждый третий россиянин (36%) воспринимает как новый. Столько же опрошенных (35%) считают не старыми машины, выпущенные пять лет назад. Гораздо больше (77%) относят к таковым трёхлетние авто. В меньшинстве (6%) оказались те, кто считает новым лишь автомобиль, совсем недавно выехавший из автосалона.

Как показал опрос сервиса онлайн-проверки автомобилей "Автотека", пробег считают критерием новизны большинство россиян (63%). На втором месте оказался критерий отсутствия ДТП и серьёзного ремонта, а за ним идёт первоначальное состояние кузова и салона. Каждый третий готов рассматривать авто с пробегом до 80 тыс. км. После них идут машины с пробегом до 40 тыс. км (31%), а на третьем — 60–80 тыс. км (23%).

"При покупке авто с пробегом для 84% россиян важна сохранность первоначального внешнего вида кузова. 47% респондентов придают большое значение безупречной чистоте салона. Третье место по значимости делят такие атрибуты, как отсутствие тюнинга и наличие оригинальных шин и дисков, их выделили по 24% опрошенных", — приводит результаты опроса "Газета.ру".