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1 сентября, 03:52

ВСУ массированно обстреляли жилые районы Энергодара

<p>Последствия обстрела Энергодара. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/zaporojie24/2932" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zaporojie24</a></p>

Последствия обстрела Энергодара. Фото © Telegram / zaporojie24

Вооружённые силы Украины утром возобновили обстрел Энергодара. Снаряды выпущены по жилым кварталам. Об этом рассказали в военно-гражданской администрации города.

"Украинские каратели ведут массированный артиллерийский обстрел жилых районов Энергодара", — говорится в Telegram-канале администрации.

Жителей города там призвали срочно переместиться в укрытия и соблюдать правила безопасности при угрозе с воздуха.

В Энергодаре задержали украинских диверсантов, готовивших теракт на ЗАЭС

В Энергодаре задержали украинских диверсантов, готовивших теракт на ЗАЭС

Ранее Лайф рассказывал, что украинский беспилотник-камикадзе ударил по зданию администрации Энергодара и взорвался. В результате попадания у здания повреждён фасад и выбиты стёкла. Пострадавших нет.

Андрей Григорьев

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