ВСУ массированно обстреляли жилые районы Энергодара
Последствия обстрела Энергодара. Фото © Telegram / zaporojie24
Вооружённые силы Украины утром возобновили обстрел Энергодара. Снаряды выпущены по жилым кварталам. Об этом рассказали в военно-гражданской администрации города.
"Украинские каратели ведут массированный артиллерийский обстрел жилых районов Энергодара", — говорится в Telegram-канале администрации.
Жителей города там призвали срочно переместиться в укрытия и соблюдать правила безопасности при угрозе с воздуха.
Ранее Лайф рассказывал, что украинский беспилотник-камикадзе ударил по зданию администрации Энергодара и взорвался. В результате попадания у здания повреждён фасад и выбиты стёкла. Пострадавших нет.