ВСУ массированно обстреляли жилые районы Энергодара

Вооружённые силы Украины утром возобновили обстрел Энергодара. Снаряды выпущены по жилым кварталам. Об этом рассказали в военно-гражданской администрации города.

"Украинские каратели ведут массированный артиллерийский обстрел жилых районов Энергодара", — говорится в Telegram-канале администрации.

Жителей города там призвали срочно переместиться в укрытия и соблюдать правила безопасности при угрозе с воздуха.