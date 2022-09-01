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1 сентября, 03:06

Foreign Affairs: Участие НАТО в конфликте на Украине приведёт к ядерной войне

В США предупредили о риске начала ядерной войны из-за недопустимого шага Запада

Если военнослужащие стран НАТО окажутся вовлечены в конфликт на Украине, это может привести к началу ядерной войны. Об этом говорится в статье американского журнала Foreign Affairs.

Там отметили, что пока США и другие страны НАТО не решаются на такую эскалацию конфликта, которая могла бы спровоцировать прямое столкновение между Россией и альянсом. Но всё изменится, если будут задействованы войска НАТО.

"Эти действия могут подтолкнуть российского полевого командира к действиям, которые приведут к гибели или ранению военнослужащих альянса. Это последствие спровоцирует ответную реакцию НАТО, потенциально положив начало циклу эскалации, которая в худшем случае может привести к ядерному конфликту", — говорится в публикации.

Авторы публикации призывают не допустить такого сценария любой ценой. При этом они отмечают, что Запад всё больше вовлекается в конфликт на Украине.

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Как сообщал Лайф, ранее Лиз Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие, когда общалась с однопартийцами в Бирмингеме. Таким образом претендент на посты лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны ответила на вопрос о её действиях при возникновении угрозы для Соединённого Королевства.

Обложка ©

Flickr / ministryofdefenceua

Андрей Григорьев

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