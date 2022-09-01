Foreign Affairs: Участие НАТО в конфликте на Украине приведёт к ядерной войне

Если военнослужащие стран НАТО окажутся вовлечены в конфликт на Украине, это может привести к началу ядерной войны. Об этом говорится в статье американского журнала Foreign Affairs.

Там отметили, что пока США и другие страны НАТО не решаются на такую эскалацию конфликта, которая могла бы спровоцировать прямое столкновение между Россией и альянсом. Но всё изменится, если будут задействованы войска НАТО.

"Эти действия могут подтолкнуть российского полевого командира к действиям, которые приведут к гибели или ранению военнослужащих альянса. Это последствие спровоцирует ответную реакцию НАТО, потенциально положив начало циклу эскалации, которая в худшем случае может привести к ядерному конфликту", — говорится в публикации.

Авторы публикации призывают не допустить такого сценария любой ценой. При этом они отмечают, что Запад всё больше вовлекается в конфликт на Украине.