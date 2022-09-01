Условно отразят атаку: Минобороны показало развёртывание боевых кораблей на Дальнем Востоке

Тихоокеанский флот России начал развёртывание боевых кораблей для участия в стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022". В Минобороны РФ сообщили, что будет задействовано до 50 кораблей, катеров, подлодок и судов вспомогательного флота.

Развёртывание боевых кораблей в Японском и Охотском морях. Видео © Минобороны РФ

"В рамках учения Тихоокеанским флотом во взаимодействии с дальней авиацией ВКС России и военно-морскими силами НОАК будут решаться задачи по организации противокорабельной, противовоздушной и противолодочной обороны в Японском море и восточнее полуострова Камчатка", — рассказали в оборонном ведомстве.

Экипажи кораблей проведут ракетные и артиллерийские стрельбы — как по надводным, так и по воздушным целям. А ещё они отработают отражение нападения с воздуха, поиск и уничтожение подводных лодок.