Условно отразят атаку: Минобороны показало развёртывание боевых кораблей на Дальнем Востоке
Началось развёртывание боевых кораблей для участия в учениях "Восток-2022"
Тихоокеанский флот России начал развёртывание боевых кораблей для участия в стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022". В Минобороны РФ сообщили, что будет задействовано до 50 кораблей, катеров, подлодок и судов вспомогательного флота.
Развёртывание боевых кораблей в Японском и Охотском морях. Видео © Минобороны РФ
"В рамках учения Тихоокеанским флотом во взаимодействии с дальней авиацией ВКС России и военно-морскими силами НОАК будут решаться задачи по организации противокорабельной, противовоздушной и противолодочной обороны в Японском море и восточнее полуострова Камчатка", — рассказали в оборонном ведомстве.
Экипажи кораблей проведут ракетные и артиллерийские стрельбы — как по надводным, так и по воздушным целям. А ещё они отработают отражение нападения с воздуха, поиск и уничтожение подводных лодок.
Ранее Лайф рассказывал, что на Западе сочли вызовом совместные военные учения России и Китая. Они пройдут с 1 по 7 сентября на полигонах Восточного военного округа "Бурдуны", "Горячие Ключи", "Князе-Волконский", "Лагунное", "Сергеевский", "Телемба", "Успеновский", а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей. Участие в них примет более 50 тысяч человек.
Минобороны РФ