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1 сентября, 01:51

Финляндия перешла на "военную экономику" из-за энергокризиса

Премьер Финляндии заявила о переходе страны на "военную экономику"

Финляндия перешла на условия "военной экономики", заявила премьер-министр страны Санна Марин. Причиной она назвала энергетический кризис.

"Мы живём как будто в условиях военной экономики. Это ненормальная экономическая ситуация", — приводит Yle слова Марин.

Нынешний энергокризис носит просто беспрецедентный характер, отметила она. Премьер подчеркнула, что его решение требует исключительных мер. Политик озвучила надежду на то, что в сложившейся ситуации стране может помочь Евросоюз. Глава правительства назвала одной из мер урегулирования установление потолка цен на электричество.

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Ранее Лайф писал, что в Финляндии начали переживать из-за возможности победы РФ на Украине. Финский депутат Халла-ахо заявил, что это будет удар по имиджу Запада. Россию при этом он назвал "развивающимся сельскохозяйственным обществом".

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Wikipedia / Mikko Paananen

Арина Родионова

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