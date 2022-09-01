Финляндия перешла на "военную экономику" из-за энергокризиса
Премьер Финляндии заявила о переходе страны на "военную экономику"
Финляндия перешла на условия "военной экономики", заявила премьер-министр страны Санна Марин. Причиной она назвала энергетический кризис.
"Мы живём как будто в условиях военной экономики. Это ненормальная экономическая ситуация", — приводит Yle слова Марин.
Нынешний энергокризис носит просто беспрецедентный характер, отметила она. Премьер подчеркнула, что его решение требует исключительных мер. Политик озвучила надежду на то, что в сложившейся ситуации стране может помочь Евросоюз. Глава правительства назвала одной из мер урегулирования установление потолка цен на электричество.
Ранее Лайф писал, что в Финляндии начали переживать из-за возможности победы РФ на Украине. Финский депутат Халла-ахо заявил, что это будет удар по имиджу Запада. Россию при этом он назвал "развивающимся сельскохозяйственным обществом".
Wikipedia / Mikko Paananen