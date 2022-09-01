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Опубликовано 1 сентября 2022, 00:42
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В Финляндии начали переживать из-за возможности победы России на Украине

Финский депутат Халла-ахо заявил об опасности для Запада победы России на Украине

В случае если Россия одержит победу в своей военной спецоперации на Украине, это будет удар по имиджу Запада. Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам парламента Финляндии Юсси Халла-ахо.

В беседе с Yle он посетовал, что такая победа покажет всем способность одной страны одержать верх над всем коллективным Западом, в том числе США и Евросоюзом. Россию при этом он назвал "развивающимся сельскохозяйственным обществом".

"Как это отразится на имидже Европы и всего западного общественного строя, например в странах третьего мира, которые сейчас очень внимательно следят за происходящим здесь?" задал Халла-ахо риторический вопрос.

Он добавил, что Европа и США в такой ситуации выбрали однозначную позицию по поддержке Украины. А Москва расценила это как их непосредственное участие в конфликте.

Матвиенко заверила, что у России хватит ресурсов для победы
Матвиенко заверила, что у России хватит ресурсов для победы

Как сообщал Лайф, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что спецоперация на Украине идёт по намеченному плану. Россия замедлила наступление в рамках СВО, чтобы избежать жертв среди гражданских.

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Минобороны РФ

Андрей Григорьев
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