Британцам предложили снизойти до помощи от МВФ

Ситуация в экономике Великобритании на фоне энергетического кризиса может настолько осложниться, что власти страны будут вынуждены обратиться за помощью к Международному валютному фонду (МВФ). Об этом говорится в статье The Daily Telegraph.

Газета отмечает, что из-за недальновидной политики в области энергетики население станет беднее, начнутся массовые протесты. В результате на выборах в парламент в следующем году может победить Лейбористская партия.

А ещё кризис в экономике может обострить сепаратистские настроения в разных частях страны. Ещё один негативный сценарий — повышение налогов и последующий полный финансовый крах. Издание сравнивает нынешнюю обстановку в Великобритании с Великой депрессией (с 1929 по 1939 год).

Авторы публикации считают, что трудно британцам будет до тех пор, пока в Европе не будут сняты проблемы с энергетической безопасностью. Властям рекомендуют подготовить меры, направленные на снижение налогового бремени и оказание целевой помощи наиболее уязвимым слоям населения.