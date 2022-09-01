Отменены треть пунктов проверки при техосмотре автомобилей

В России с сегодняшнего дня вступили в силу новые правила техосмотра автомобилей. В них меньше обязательных пунктов для контроля — 55 вместо 82. Это было утверждено постановлением правительства.

Так, теперь при ТО не будут проверять коррозию и механические повреждения тормозных трубопроводов, подачу жидкости в зоне очистки стекла стеклоомывателем. Больше проверяющих не должны интересовать видимые нарушения формы и размеров крепёжных отверстий в дисках колёс, а также уровень шума выхлопной системы. На шинах будут проверять не остаточную глубину рисунка протектора, а его высоту.

Ещё не должны теперь проверять наличие знака аварийной остановки, аптечки, огнетушителя, работу штатного противоугонного устройства. Отменяется контроль протечки масел и рабочих жидкостей из двигателя, КПП, моста, сцепления, кондиционера.

С полным перечнем пунктов в новой редакции правил техосмотра можно ознакомиться в постановлении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.