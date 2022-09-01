Штрафы, защита персональных данных и недвижимость: Законы, которые изменят жизнь россиян с 1 сентября Государство попытается защитить граждан от утечек персональных данных, а множество поправок, которые вступят в силу с началом первого осеннего месяца, будут связаны с бизнесом. 31 августа, 21:40 Обложка © Shutterstock

Персональные данные

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С 1 сентября 2022 года заработают новые правила работы с персональными данными. Принятые меры должны обеспечить сохранность личных данных россиян, надеются в правительстве. Список их разнообразен, теперь о начале обработки данных любого человека компании должны извещать Роскомнадзор, как и в случае их завершения.

Операторы персональных данных (ПД), которые используют любые сведения о человеке, позволяющие его идентифицировать: ФИО, пол, возраст, адрес проживания, номер телефона и прочее, — будут обязаны отправлять в Роскомнадзор уведомления об использовании такой информации. Будь это работодатель или банк, уведомления должны быть отправлены в профильное ведомство в срок от 10 до 30 суток. Если этого не происходит, то ведомство может нагрянуть с проверками. Предусмотрены штрафы для нарушителей: с руководителя взыщут 500 тыс. рублей, с должностного лица — 100 тысяч.

Помимо того, запретят обработку биометрических персональных данных подростков. Рядовой работник компании также сможет отказаться предоставлять биометрию работодателю. Новый закон обязывает компании сообщать об утечках в Роскомнадзор, эту информацию регулятор будет передавать в ФСБ. В случае если этого не произойдёт, то компания будет караться штрафами в размере 3000–5000 рублей.

Доли в собственности разделят по квадратам

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С 1 сентября начнут действовать новые правила раздела долей в праве собственности на жилое помещение. Теперь не получится разделить недвижимость на доли менее чем шесть квадратных метров. То есть дома и комнаты с несколькими сотнями долевых собственников канут в Лету, как и "резиновые квартиры для прописки". Однако норма закона, вводимая в Жилищный кодекс, не будет применяться при наследовании, а также в случаях приватизации жилых помещений. Помимо того, поправки позволят суду отказать супругам в праве равенства долей в их общем имуществе, если муж или жена совершили недобросовестные действия, которые привели к уменьшению общего имущества супругов.

Регистрация новостроек

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Новый закон позволит упростить процедуру регистрации прав на объекты капитального строительства для застройщиков. Он был разработан для улучшения инвестиционного климата в стране и позволит снизить административные барьеры для застройщиков, ускорит регистрацию прав на объекты капитального строительства.

После получения разрешения на ввод в эксплуатацию дома девелоперам не нужно будет подавать заявление в Росреестр, чтобы поставить объект на кадастровый учёт и зарегистрировать. Лишь многоэтажки станут исключениями в этом правиле. Так как они строятся по договорам долевого участия, а право собственности в них возникает на отдельные квартиры.

Защита прав потребителей

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Сталкивались ли вы с ситуациями, когда продавец заявляет, что один товар нельзя купить без другого или без дополнительных услуг или удаление зуба невозможно без покупки в той же стоматологии дополнительных гигиенических средств? Теперь новые поправки позволят урегулировать вопрос навязывания ненужных услуг или товаров. Согласно ФЗ от 01.05.2022 N 135-ФЗ, внесены изменения в закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей". Эти же поправки узаконят отказ потребителей от согласия на передачу своих персональных данных. Продавец не сможет больше отказаться заключить договор с потребителем, который не пожелал предоставить персональные данные. Исключения составят случаи, когда эта норма предусмотрена законодательством или связана с определёнными условиями исполнения договора.

Фото © Shutterstock Помогут ли новые законы защитить потребителей от утечек персональных данных? 0 Это только начало — впереди много других поправок Да, помогут Нет, не помогут

Авторы Елена Стафеева