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31 августа, 23:01

До "успеха" Ever Green далеко: Севший на мель танкер недолго блокировал Суэцкий канал

Застрявший в Суэцком канале танкер сняли с мели

<p>Судно Affinity V. Фото © Marinetraffic / <a href="https://www.marinetraffic.com/en/photos/of/ships/shipid:4311160/ships" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Claudio Ritossa</a></p>

Судно Affinity V. Фото © Marinetraffic / Claudio Ritossa

Танкер Affinity V, из-за которого в Суэцком канале временно приостановили навигацию, уже сняли с мели. Об этом сообщает агентство Reuters.

Таким образом, судно блокировало этот морской путь непродолжительное время, куда меньше, чем в случае с танкером Ever Green. По данным издания Youm7, длина Affinity V — 252 метра (что на 148 метров меньше, чем у контейнеровоза Ever Given).

В Египте существенно улучшат инфраструктуру Суэцкого канала после истории с севшим на мель судном

В Египте существенно улучшат инфраструктуру Суэцкого канала после истории с севшим на мель судном

Как рассказывал Лайф, двигавшийся по Суэцкому каналу контейнеровоз Ever Given cел на мель 23 марта, заблокировав движение почти на неделю. Его пытались сдвинуть буксиры, а экскаваторы и специализированная техника углубляли дно. Власти Египта уже начали обсуждать возможность разгрузки судна, поскольку другие меры не давали результата. Но в итоге 15 буксиров сделали своё дело: ранним утром 29 марта судно сдвинулось с места, разблокировав водную артерию. Длительное перекрытие одной из ключевых морских транспортных артерий тогда вылилось в большие убытки для мировой экономики.

Андрей Григорьев

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