До "успеха" Ever Green далеко: Севший на мель танкер недолго блокировал Суэцкий канал
Застрявший в Суэцком канале танкер сняли с мели
Судно Affinity V. Фото © Marinetraffic / Claudio Ritossa
Танкер Affinity V, из-за которого в Суэцком канале временно приостановили навигацию, уже сняли с мели. Об этом сообщает агентство Reuters.
Таким образом, судно блокировало этот морской путь непродолжительное время, куда меньше, чем в случае с танкером Ever Green. По данным издания Youm7, длина Affinity V — 252 метра (что на 148 метров меньше, чем у контейнеровоза Ever Given).
Как рассказывал Лайф, двигавшийся по Суэцкому каналу контейнеровоз Ever Given cел на мель 23 марта, заблокировав движение почти на неделю. Его пытались сдвинуть буксиры, а экскаваторы и специализированная техника углубляли дно. Власти Египта уже начали обсуждать возможность разгрузки судна, поскольку другие меры не давали результата. Но в итоге 15 буксиров сделали своё дело: ранним утром 29 марта судно сдвинулось с места, разблокировав водную артерию. Длительное перекрытие одной из ключевых морских транспортных артерий тогда вылилось в большие убытки для мировой экономики.