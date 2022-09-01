До "успеха" Ever Green далеко: Севший на мель танкер недолго блокировал Суэцкий канал

Танкер Affinity V, из-за которого в Суэцком канале временно приостановили навигацию, уже сняли с мели. Об этом сообщает агентство Reuters.

Таким образом, судно блокировало этот морской путь непродолжительное время, куда меньше, чем в случае с танкером Ever Green. По данным издания Youm7, длина Affinity V — 252 метра (что на 148 метров меньше, чем у контейнеровоза Ever Given).