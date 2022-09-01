"Большая семёрка" продумала потолок цен на российскую нефть
WSJ: В G7 подготовили план по ограничению цен на российскую нефть
В пятницу, 2 сентября, министры финансов стран – участниц G7 намерены представить план по установлению предельной цены на российскую нефть, пишет Wall Street Journal.
"Министры финансов "семёрки" в пятницу в ходе виртуальной встречи, как ожидается, выпустят одобрение плана по установлению предельной цены и возьмут на себя обязательство завершить его имплементацию", — сообщает издание со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
К концу недели министры предоставят только план, говорится в сообщении. А вот саму действенную политику по установлению потолка финансовые чиновники рассчитывают выработать к декабрю. Сейчас они пытаются решить несколько сложных вопросов о том, как будет работать ограничение цен, говорится в материале.
Ранее Лайф писал, что лидеры G7 планируют установить потолок цен на российскую нефть до 5 декабря. К этому времени, сообщало агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника, также вступят в силу санкции Евросоюза, запрещающие импорт энергоресурса.
Напомним: в ходе саммита стран "Большой семёрки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии), прошедшего с 26 по 28 июня, было достигнуто соглашение об искусственном снижении цен на российские энергоносители, включая временное ограничение стоимости на импорт нефти. Позже премьер Новак заявил, что если страны G7 всё-таки решат установить потолок цен на российскую нефть и эта стоимость будет ниже затрат на её добычу, то Россия откажется от поставок энергоносителя на мировые рынки.
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