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31 августа, 22:40

"Большая семёрка" продумала потолок цен на российскую нефть

WSJ: В G7 подготовили план по ограничению цен на российскую нефть

В пятницу, 2 сентября, министры финансов стран – участниц G7 намерены представить план по установлению предельной цены на российскую нефть, пишет Wall Street Journal.

"Министры финансов "семёрки" в пятницу в ходе виртуальной встречи, как ожидается, выпустят одобрение плана по установлению предельной цены и возьмут на себя обязательство завершить его имплементацию", сообщает издание со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

К концу недели министры предоставят только план, говорится в сообщении. А вот саму действенную политику по установлению потолка финансовые чиновники рассчитывают выработать к декабрю. Сейчас они пытаются решить несколько сложных вопросов о том, как будет работать ограничение цен, говорится в материале.

Минфин США: Потолок цен на российскую нефть может быть введён к декабрю

Минфин США: Потолок цен на российскую нефть может быть введён к декабрю

Ранее Лайф писал, что лидеры G7 планируют установить потолок цен на российскую нефть до 5 декабря. К этому времени, сообщало агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника, также вступят в силу санкции Евросоюза, запрещающие импорт энергоресурса.

Напомним: в ходе саммита стран "Большой семёрки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии), прошедшего с 26 по 28 июня, было достигнуто соглашение об искусственном снижении цен на российские энергоносители, включая временное ограничение стоимости на импорт нефти. Позже премьер Новак заявил, что если страны G7 всё-таки решат установить потолок цен на российскую нефть и эта стоимость будет ниже затрат на её добычу, то Россия откажется от поставок энергоносителя на мировые рынки.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

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