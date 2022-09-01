Российским бортпроводникам разрешили использовать наручники

Бортпроводникам в самолётах теперь можно применять пластиковые наручники и нейлоновые ремни против буйных пассажиров. Авиакомпании, согласно постановлению правительства, могут разрешать такие специальные меры сдерживания своим сотрудникам с 1 сентября.

В постановлении сказано, что новые меры могут применяться, если дебоширы угрожают безопасности полёта, жизни или здоровью других пассажиров или экипажа. Правом скручивать буйных пассажиров могут быть наделены также сотрудники служб авиабезопасности на земле. После посадки из самолёта никто не будет выпущен, пока на борт не поднимутся медики (если есть пострадавшие) или сотрудники правоохранительных органов. Действие документа продлится до 1 сентября 2028 года.

Как пишет ТАСС, о желании использовать такие средства пока никто из авиакомпаний не заявлял. В пресс-службах "Аэрофлота" и "Победы", "России", "Ютэйр" и "Уральских авиалиний" пока нет определённой информации, как авиакомпании распорядятся таким разрешением.