Великобритании остро необходимо изменение политики в отношении Украины, и задача нового премьер-министра — совершить этот крутой политический разворот. Иначе, пишет обозреватель The National Interest Мэтью Мэй, Лондон рискует спровоцировать конфликт НАТО и России, перейдя "очерченные Вашингтоном границы".

"Существуют серьёзные основания подозревать, что Британия в своём стремлении поддержать Украину готова зайти намного дальше, чем большинство членов западной коалиции", — говорится в статье.

Автор статьи называет внешнеполитические амбиции Лондона "дешёвой копией американской большой стратегии", толкающей на чрезмерную помощь бывшей советской республике. По мнению Мэй, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс продолжит эту стратегию, несмотря на её контрпродуктивность по отношению к Киеву. Новая глава государства должна будет отступиться от этой политики, считает The National Interest. Британия, пишет журналист, и так уже "стоит на краю пропасти на Украине", нужно сбавить темпы и выйти на переговоры с Москвой.