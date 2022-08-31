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31 августа, 20:46

Бывшего топ-менеджера обвинили в получении взятки ковром и соковыжималкой

Бывшему топ-менеджеру "Ростеха" Лалетиной вменили взятки почти на 67 млн рублей

Бывшего директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации "Ростех" Аллу Лалетину обвинили в получении взяток на общую сумму почти 67 млн рублей. Это следует из заключительного обвинения, которое обнародовано в ходе рассмотрения в Хамовническом суде Москвы.

Прокурор пояснила, что в упомянутой сумме учтены стоимость отдыха семьи Лалетиной в Турции, чемодана Louis Vuitton, соковыжималки и персидского ковра.

"Обвинение мне понятно. Вину не признаю в полном объёме", — приводит ТАСС слова Лалетиной после выступления прокурора.

Она проходит по статье о получении взятки должностным лицом в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Как уточнял "Коммерсант", по данным следствия, Лалетина ежемесячно получала "откаты" в размере 6 млн рублей от гендиректора АО "Новосибирский завод искусственного волокна" (НЗИВ) Рустама Измайлова.

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Как рассказывал Лайф, ранее у гаишника с "золотым унитазом" из Ставрополя изъяли имущество на 180 млн. В частности, он лишился того самого дворца, который был оформлен на его сожительницу, "мерседеса" и дома, где живут его дети.

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Агентство "Москва" \ Александр Авилов

Андрей Григорьев

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