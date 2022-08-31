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31 августа, 20:40

В Пентагоне прояснили вопрос с отправкой Украине ракетных комплексов NASAMS

Пентагон: США ещё не передавали Украине ЗРК NASAMS

<p>ЗРК NASAMS. Фото © Wikipedia / <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/NASAMS#/media/File:NASAMS_II_Lippujuhlanp%C3%A4iv%C3%A4_2.JPG" target="_blank" rel="noopener noreferrer">MKFI</a></p>

ЗРК NASAMS. Фото © Wikipedia / MKFI

Соединённые Штаты пока не передавали Украине передвижные зенитные ракетные комплексы NASAMS. Они ещё не произведены. Такие пояснения дал пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

"Насколько мне известно, это так, они будут произведены подрядчиком, а затем их будут передавать по мере готовности", сказал он, отвечая на вопрос сотрудника СМИ.

ЗРК NASAMS — это передвижной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими целями на малых и средних высотах. Это система противовоздушной обороны малого-среднего радиуса действия.

Пентагон подписал контракт на закупку NASAMS для Украины на $182 миллиона

Пентагон подписал контракт на закупку NASAMS для Украины на $182 миллиона

Как сообщал Лайф, ранее в Офисе президента Украины Владимира Зеленского анонсировали поставки США и их союзниками до 30 систем РСЗО HIMARS и семейства MLRS. Глава офиса Андрей Ермак отметил, что ключевым вопросом на данный момент является логистика доставки ракет для этих систем.

Андрей Григорьев

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