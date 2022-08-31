В Пентагоне прояснили вопрос с отправкой Украине ракетных комплексов NASAMS

Соединённые Штаты пока не передавали Украине передвижные зенитные ракетные комплексы NASAMS. Они ещё не произведены. Такие пояснения дал пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

"Насколько мне известно, это так, они будут произведены подрядчиком, а затем их будут передавать по мере готовности", — сказал он, отвечая на вопрос сотрудника СМИ.

ЗРК NASAMS — это передвижной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими целями на малых и средних высотах. Это система противовоздушной обороны малого-среднего радиуса действия.