В Пентагоне прояснили вопрос с отправкой Украине ракетных комплексов NASAMS
Пентагон: США ещё не передавали Украине ЗРК NASAMS
ЗРК NASAMS. Фото © Wikipedia / MKFI
Соединённые Штаты пока не передавали Украине передвижные зенитные ракетные комплексы NASAMS. Они ещё не произведены. Такие пояснения дал пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.
"Насколько мне известно, это так, они будут произведены подрядчиком, а затем их будут передавать по мере готовности", — сказал он, отвечая на вопрос сотрудника СМИ.
ЗРК NASAMS — это передвижной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими целями на малых и средних высотах. Это система противовоздушной обороны малого-среднего радиуса действия.
Как сообщал Лайф, ранее в Офисе президента Украины Владимира Зеленского анонсировали поставки США и их союзниками до 30 систем РСЗО HIMARS и семейства MLRS. Глава офиса Андрей Ермак отметил, что ключевым вопросом на данный момент является логистика доставки ракет для этих систем.