План действий Киеву диктует Вашингтон, заявил бывший советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор. В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он выразил уверенность, что именно Соединённые Штаты ответственны за всё происходящее на Украине.

"Россия правильно считает, что США стоят за всем. <…> На самом деле именно Вашингтон задаёт темп на Западе. Вашингтон стоит за Зеленским. Вашингтон говорит Зеленскому продолжать воевать", — сказал Макгрегор.

Белый дом методично срывает все попытки мирного урегулирования конфликта, считает полковник. Он уверен, что даже если украинцы захотят пойти дипломатическим путём и завершить кризис, то США попросту не дадут им этого сделать.