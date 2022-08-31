"Говорят продолжать воевать": В США раскрыли, кто стоит за действиями Зеленского
Полковник США Макгрегор заявил, что действия Зеленского координирует Вашингтон
План действий Киеву диктует Вашингтон, заявил бывший советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор. В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он выразил уверенность, что именно Соединённые Штаты ответственны за всё происходящее на Украине.
"Россия правильно считает, что США стоят за всем. <…> На самом деле именно Вашингтон задаёт темп на Западе. Вашингтон стоит за Зеленским. Вашингтон говорит Зеленскому продолжать воевать", — сказал Макгрегор.
Белый дом методично срывает все попытки мирного урегулирования конфликта, считает полковник. Он уверен, что даже если украинцы захотят пойти дипломатическим путём и завершить кризис, то США попросту не дадут им этого сделать.
Ранее Лайф писал, что американский политолог призвал Зеленского прекратить военные действия. Харлан Ульман в статье для издания The Hill поделился мнением, что Киев должен пойти на переговоры с Россией. Если Путин с этим, может, и согласится, то украинский лидер точно нет, признал вместе с этим Ульман.
Telegram-канал / Офис Зеленского