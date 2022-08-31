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31 августа, 20:21

"Говорят продолжать воевать": В США раскрыли, кто стоит за действиями Зеленского

Полковник США Макгрегор заявил, что действия Зеленского координирует Вашингтон

План действий Киеву диктует Вашингтон, заявил бывший советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор. В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он выразил уверенность, что именно Соединённые Штаты ответственны за всё происходящее на Украине.

"Россия правильно считает, что США стоят за всем. <…> На самом деле именно Вашингтон задаёт темп на Западе. Вашингтон стоит за Зеленским. Вашингтон говорит Зеленскому продолжать воевать", сказал Макгрегор.

Белый дом методично срывает все попытки мирного урегулирования конфликта, считает полковник. Он уверен, что даже если украинцы захотят пойти дипломатическим путём и завершить кризис, то США попросту не дадут им этого сделать.

Медведев оценил перспективы переговоров Путина и Зеленского

Медведев оценил перспективы переговоров Путина и Зеленского

Ранее Лайф писал, что американский политолог призвал Зеленского прекратить военные действия. Харлан Ульман в статье для издания The Hill поделился мнением, что Киев должен пойти на переговоры с Россией. Если Путин с этим, может, и согласится, то украинский лидер точно нет, признал вместе с этим Ульман.

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Telegram-канал / Офис Зеленского

Арина Родионова

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