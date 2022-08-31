Под Костромой пьяный пенсионер сжёг дом из-за отказа бывшей жены выпить с ним

В Костромской области завершено расследование по делу об убийстве с особой жестокостью. Фигурантом его является судимый житель села Пыщуг, который разозлился из-за отказа бывшей жены поддержать его затею с застольем и поджёг 8-квартирный дом.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого жителя села Пыщуг Костромской области, обвиняемого в совершении убийства с особой жестокостью, общеопасным способом; покушении на убийство двух и более лиц, малолетних, с особой жестокостью, общеопасным способом; уничтожении чужого имущества", — сообщает СУ СК России по Костромской области.

По данным следствия, обвиняемый устроил пожар, разлив горючую жидкость и полностью осознавая, чем чреват его поступок, совершил поджог зажигалкой. Его бывшей супруге с сыном удалось выбраться из горящего дома через окно. Однако погиб другой житель этого дома, ещё шестеро человек, в том числе двое детей, пострадали. Дом сгорел полностью, общий ущерб составил полтора миллиона рублей.